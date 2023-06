L'opera di aleXsandro nel quartiere Isola, davanti alla casa dove è nato il Cav

C’è chi passa senza fermarsi, chi scatta foto e chi si ferma a curiosare davanti al murale di Silvio Berlusconi dipinto da aleXsandro Palombo a Isola, a Milano, davanti all’abitazione dove è nato il Cav. “I milanesi non dovranno aspettare 10 anni per vedere un luogo della città intitolato al Cavaliere Berlusconi”, si legge in una nota dello street artist.

Via Volturno si è trasformata in ‘Via Silvio Berlusconi’ nella nuova opera dal titolo ‘Self-Made Man’ dell’artista: il murale ritrae Berlusconi in via Volturno davanti al civico 34, a pochi metri dallo stabile dove è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo.

