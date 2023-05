L'opera dell'artista aleXsandro Palombo era stata rimossa la scorsa settimana

È riapparsa in centro a Milano l’opera pop ‘Power is Female’, murale dell’artista aleXsandro Palombo che ritrae la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la leader del Pd Elly Schlein incinte. “Le avevano sottovalutate e per questo non le hanno viste arrivare, le hanno rimosse ma loro sono tornate“, ha dichiarato aleXsandro Palombo. L’artista risponde alla rimozione dell’opera, quella che aveva diviso Giorgia Meloni ed Elly Schlein, come a volerle zittire e cancellarne il messaggio di libertà e autodeterminazione. E così le due leader, nuove icone della pop art, riappaiono ancora insieme, complici e più forti di prima mentre sorridono e con un gesto delle mani invitano al silenzio, sul grembo della Meloni la scritta “Not For Rent” e su quello della Schlein “My Uterus My Choice”, fiamma tricolore e bandiera arcobaleno tatuati sulle braccia.

Riflessione sulle narrazioni della maternità

Il murale di Meloni e Schlein rappresenta l’immagine più emblematica e icastica delle riflessioni teoriche e dei dibattiti critici sul tema, un’opera che riflette sulle narrazioni della maternità nell’era moderna e il potere delle donne, il diritto all’autodeterminazione e il miracolo della vita. L’opera di Palombo risponde alle urgenze del contemporaneo, è un antianestetico sociale, uno strumento per incoraggiare il dibattito pubblico e lo scambio di opinioni, per coinvolgere e generare un’occasione di incontro. La censura si era abbattuta anche su altre due opere di aleXsandro Palombo realizzate anch’esse su pannelli di legno privati del cantiere edile in San Babila. Le autorità avevano fatto rimuovere l’opera sul cancro al seno “Love Yourself” che ritraeva Angelina Jolie con i segni della mastectomia, un murale divenuto famoso in tutto il mondo realizzato lo scorso 19 Ottobre nella giornata mondiale per la lotta del tumore al seno. L’altra opera rimossa è “Save 41 bis” che ritraeva il Giudice Giovanni Falcone, il murale è stato censurato il giorno della commemorazione delle stragi di Capaci. L’opera di Angelina Jolie contro il cancro al seno è un’opera di sensibilizzazione di grande importanza etico e sociale, lo staff dell’artista ha cercato di mettersi in contatto con il comune per cercare di capire se le opere possano essere ripristinate, ma ad oggi non è arrivata alcuna risposta. In questi mesi l’opera è divenuta meta di riferimento per molti appassionati di street art che sono a Milano o che arrivano da altri paesi del mondo, molti media internazionali hanno dato risonanza al luogo dove era visibile.

