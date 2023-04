La sovrana ha iniziato la sua visita a Milano per la Design Week dal quartiere Porta Nuova

Sua Maestà la Regina Máxima d’Olanda ha visitato la Fiera di Rho per l’inaugurazione del Salone del Mobile giunto alla 61esima edizione. La sovrana è stata accompagnata tra i padiglioni dalla presidente del Salone del Mobile, Maria Porro. La regina ha iniziato la sua visita a Milano per la Design Week dal quartiere Porta Nuova, al BAM, l’innovativo parco urbano progettato da Petra Blaisse, che ha visto insieme all’architetto paesaggista olandese. Poi è stata la volta del Bosco Verticale insieme all’architetto Stefano Boeri, che ha firmato anche i progetti di forestazione verticale in Olanda della Trudo Tower a Eindhoven (il primo Bosco Verticale in social housing) e Wonderwoods a Utrecht.

