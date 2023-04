'Home Swept Home' di Fabrizio Spucches e Nicolas Ballario porta nel cuore di Milano edifici devastati dal terremoto

Al Fuorisalone di Milano Fondazione Cesvi e Milano Space Makers presentano l’installazione shock di Fabrizio Spucches a cura di Nicolas Ballario, ‘Home Swept Home’, che porta nel cuore di Milano edifici devastati dal terremoto riflettendo in maniera provocatoria sul concetto di casa. La casa non è per tutti un luogo sicuro: disastri naturali, guerre, povertà, violenze e abusi possono capovolgere il concetto di casa come luogo dove sentirsi protetti. Una provocazione per accendere i riflettori sul diritto a una casa sicura, promosso da Cesvi con il programma Case del Sorriso, che garantisce a migliaia di minori vulnerabili, in Italia e nel mondo, protezione, cure, dignità e rispetto dei loro diritti fondamentali. L’installazione è stata presentata al Museo delle Culture di Milano – Mudec. È visibile fino a domenica 23 aprile, all’Opificio 31 in via Tortona 31, al Fuorisalone, nell’ambito della Milano Design Week. Le immagini sono del fotografo Fabrizio Spucches, scattate in Turchia pochi giorni dopo il terremoto che ha colpito il Paese.

