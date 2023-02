Appuntamento nell'ambito de 'I racconti dell’arte', ciclo di incontri e proiezioni con artisti, autori, curatori e personalità di cultura

Appuntamento domani per ‘I racconti dell’arte’, ciclo di incontri e proiezioni con artisti, autori, curatori e personalità di cultura, a Carrara presso l’Accademia di Belle Arti (Sala del campionario dei marmi) con Paola Greggio e le sue ‘Parole’.’Parole’ è stata la prima mostra personale della Pr e event manager che celebra i suoi quarant’anni di carriera nel mondo della comunicazione, trasformando i giornali in opere d’arte, auspicandosi punto di inizio di un nuovo percorso nel mondo dell’arte. Le opere esposte rappresentano il sodalizio tra le due fasi di vita, donando al quotidiano una vita eterna.Parole che durano un giorno, stampate nelle colonne degli articoli dei quotidiani, evidenziate nei titoli a caratteri cubitali, sfumate nei corsivi di fondo pagina. I giornali nascono e diventano carta straccia nel giro di pochi giorni, a volte di poche ore. Paola Greggio ha voluto restituire spessore alle parole già lette, regalando dignità a quella carta sottile di cui sono fatti i quotidiani, trasformando le pagine destinate al macero in opere d’arte, fatte per resistere all’offesa del tempo.Paola Greggio ha trascorso la vita nell’ambiente giornalistico, ha imparato ad amare, evidenziare e usare le parole scritte di cui ben conosce la fugacità.

