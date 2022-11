Le opere della collezione Paul Allen hanno infranto tutti i precedenti

Da Christie’s a New York è stata battuta all’asta la collezione Paul Allen, che ha battuto tutti i record. L’incasso ha superato il miliardo di euro, diversi i record di vendita anche delle singole opere. Georges Seurat, Paul Cézanne, Gustav Klimt, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin alcuni dei pittori le cui opere hanno sfondato i record. Il ricavato andrà in beneficienza come voluto dal cofondatore di Microsoft, morto nel 2018.

