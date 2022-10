Realizzate durante l'Impero assiro, raffigurano scene di guerra e alberi

Un team di archeologi ha scoperto a Mosul, in Iraq, sculture murali risalenti a oltre 2.700 anni fa, nel periodo dell’Impero assiro, durante il regno del re Sennacherib (705 al 681 a.C.). I “murales” raffigurano scene di guerra e alberi, disegni decorativi e scritti. La scorsa settimana il team di esperti stava lavorando per ripristinare il sito dell’antica Porta Mashki, che era stata demolita dai combattenti dell’Isis nel 2016, quando ha scoperto le sculture murali. L’Iraq ha ospitato alcune delle prime citt√† del mondo. Migliaia di siti archeologici sono sparsi in tutto il Paese, dove hanno vissuto sumeri, babilonesi e assiri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata