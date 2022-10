Immagine da Instagram @TvBoy

Il celebre personaggio protagonista di Aladdin ritratto come solidale con le proteste delle donne iraniane

Un nuovo murale di TvBoy ritrae Jasmine, la protagonista del cartone animato ‘Aladdin’, che si taglia i capelli in segno di solidarietà con la protesta delle donne iraniane dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata perché ‘portava il velo in modo non conforme’.

‘Unite against oppresion!’ la scritta che compare accanto al murale. Jasmine si taglia con una forbice la lunga treccia di capelli.

