A Palazzo Moriggia-Museo del Risorgimento si celebrano i 95 anni della Carrozzeria Touring Superleggera. Il progetto di Luca Trazzi nella location scelta come cornice dell’installazione durante la settimana del Salone del Mobile Milanese è realizzato in collaborazione con la Associazione Amichae. Touring Superleggera è una carrozzeria italiana, fondata a Milano nel 1926, specializzata nel disegno e nella progettazione di carrozzerie su commissione, attiva anche nell’assemblaggio di automobili per conto delle più famose case automobilistiche italiane e straniere.

L’installazione si sviluppa nel cortile centrale che accoglie il visitatore e che rimanda a elementi sospesi luminosi al di sopra del porticato generando un ritmo di vuoti e pieni. La silhouette del logo Superleggera esprime un design senza tempo e, nell’installazione, viene proiettata in un mondo pop tramite una rappresentazione di elementi colorati, di luci e ombre che creano una trama che avvolge e coinvolge lo spettatore. Gli elementi luminosi enfatizzano le linee delle scocche in alluminio delle auto Superleggera. Nel secondo cortile coperto pannelli luminosi raccontano la storia del design Touring Superleggera. L’installazione con i suoi elementi è un tributo spensierato ad un’icona del design automobilistico del passato, del presente e del futuro.

