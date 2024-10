In Cambogia alcuni archeologi hanno portato alla luce una dozzina di antiche statue in pietra arenaria nel sito di Angkor, patrimonio dell’umanità Unesco, vicino alla città di Siem Reap. Le statue – i cosiddetti ‘guardiani delle porte’ – sono state scoperte la scorsa settimana vicino alla porta nord che conduce al Palazzo Reale dell’XI secolo di Angkor Thom, l’ultima capitale dell’Impero Khmer. Long Kosal, portavoce dell’Autorità nazionale Apsara, l’agenzia governativa che sovrintende al parco archeologico, ha dato l’annuncio mercoledì. Le statue sono state scoperte mentre le squadre valutavano la struttura dell’antica porta e cercavano pietre cadute intorno al portale sul lato nord di Angkor Thom, uno dei quattro ingressi al complesso. Lo scavo archeologico è stato un progetto di collaborazione tra Apsara e il China-Cambodia Government Team for Safeguarding Angkor, ha dichiarato Apsara. Le statue raffigurano guardiani sull’attenti e hanno dimensioni che variano da 1 metro a 110 centimetri. L’archeologo Sorn Chanthorn ha riferito che sono state trovate sepolte a una profondità massima di 1,4 metri e alcune sono in condizioni sorprendentemente buone, con ornamenti unici per i capelli che ne accrescono la particolarità. “Gli esperti ritengono che queste statue di guardiani delle porte esemplifichino lo stile Khneang, allineandosi al periodo di costruzione del palazzo dell’XI secolo“, ha dichiarato l’Autorità nazionale Apsara.

