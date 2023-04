La banca è la prima in Italia nel sostegno finanziario al sistema casa

Trentacinque contratti di filiera attivati per il Sistema, 450 fornitori coinvolti e circa 3.200 dipendenti con un giro d’affari di oltre 2 miliardi attraverso il Programma Sviluppo Filiere. Sono solo alcuni dei risultati di Intesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile Milano 2023 per il settimo anno e prima banca italiana nel supporto finanziario al settore del mobile e del sistema casa italiano, che ha ospitato presso l’arena Aurore, nel cuore di Euroluce, la biennale dedicata alla luce, il talk “Trend e prospettive sostenibili dell’illuminazione nel design”. L’incontro ha visto la partecipazione di imprenditori dell’illuminazione e del design italiano per una riflessione sullo sviluppo sostenibile del settore tra innovazione e tradizioni, transizione ecologica e il ruolo della tecnologia per un futuro a impatto zero.

L’evento

Lo scenario economico del settore del mobile è stato presentato da Stefania Trenti, Responsabile Industry Research Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Protagonisti di una tavola rotonda Niccolò Bacci, responsabile desk Sistema Moda e Casa Intesa Sanpaolo, e gli imprenditori Roberto Beltrami, Amministratore di Wave Murano Glass, eccellenza italiana specializzata nella produzione di vetro artistico con un’attenzione particolare al recupero dell’energia e Martina Lamperti, Circular Economy Manager di Krill Design, startup inserita nel percorso di valorizzazione Up2Stars di Intesa Sanpaolo per la Bioeconomia, che offre alle aziende un processo per dare valore agli scarti organici dell’industria alimentare che vengono trasformati in biopolimeri naturali e compostabili dai quali vengono creati oggetti di eco-design. In primo piano il dialogo tra Paolo Melone, responsabile Coordinamento Marketing e Business Development Imprese Intesa Sanpaolo, e Carla Morogallo, Director Manager Triennale di Milano Italiano, e Mara Servetto, Co-founder di Migliore+Servetto.

Design per la casa, un comparto da 32 miliardi di euro

Il mobile e l’illuminazione sono tra i settori di punta del Made in Italy. Grazie alla forte crescita post-Covid, secondo le stime della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, il fatturato del design per la casa italiano ha sfiorato i 32 miliardi di euro, confermandosi il principale polo produttivo nell’Unione Europea, prima della Germania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata