(LaPresse) Una pagina di fumetto di Spiderman che risale al 1984 è stata venduta all’asta a Dallas per la cifra record di 3,36 milioni di dollari (2,9 milioni di euro) il 13 gennaio. Si tratta di un estratto dal lavoro di Mike Zeck per la Marvel nel quale compare per la prima volta la tuta nera di Spider-Man, che è il preludio alla comparsa del personaggio di Venom nel fumetto. La base di partenza era 300 mila dollari. Un’altra pagina è stata venduta per 3,18 milioni di dollari. L’asta è avvenuta mentre il nuovo ‘Spider-Man: No Way Home’ sta sbancando il botteghino nei cinema.

