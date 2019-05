Napoli, preso l'uomo che ha sparato a Noemi, arrestato anche il fratello

E' stato catturato Armando Del Re, l'uomo che secondo gli investigatori ha ferito la piccoli Noemi a Napoli venerdì scorso e Salvatore Nurcaro, ritenuto il vero obiettivo dell'agguato. L'aggressore sarebbe stato bloccato sulla Siena-Bettolle e portato nella caserma dei carabinieri di Siena. All'operazione avrebbero partecipato agenti della polizia, finanzieri e carabinieri di Napoli. Secondo il sito Internapoli sarebbe stato arrestato anche il fratello Antonio, che gli avrebbe offerto protezione.

Immediato il commento di Matteo Salvini: "Complimenti a Forze dell'Ordine, inquirenti e Magistratura per la cattura del delinquente che ha sparato alla piccola Noemi. Sarò ancora una volta a Napoli, giovedì 16 maggio, per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica: nessuna tregua contro camorristi e criminali, lo Stato e i napoletani vinceranno la sfida. Lo Stato risponde con i fatti e non con le parole".

Intanto, migliorano le condizioni della bimba ricoverata all'ospedale pediatrico partenopeo Santobono. Noemi, spiegano i sanitari, "è stata sottoposta a ulteriori esami clinico-strumentali che hanno mostrato un lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria". "Il nuovo quadro clinico ha reso possibile la riduzione dell’apporto di ossigeno mediante ventilazione - si legge nel nuovo bollettino medico -. Continua la sedazione profonda e il monitoraggio continuo di tutti i parametri!". La prognosi rimane riservata.

