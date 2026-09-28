Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia chiude le indagini su Sempio

La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria

È stata notificata la chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. La Procura di Pavia, secondo quanto si apprende, lo ha comunicato alla difesa di Andrea Sempio, rappresentato dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.

Consulenza pm: “Scarpa compatibile con le misure del piede di Sempio”

I consulenti tecnici “sollecitati all’analisi di un’ulteriore consulenza inoltrata dalla difesa Poggi il 24/09/26, hanno depositato una nota sulle dimensioni di una scarpa Mod. Frau taglia 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio“. E’ quanto si legge nella nota della Procura di Pavia che spiega gli esiti delle nuove consulenze, tra cui quella antropometrica sui piedi dell’indagato.

Procura Pavia: “Mai chiesta revisione al Procuratore Generale di Milano”

“Si evidenzia che nessuna richiesta finalizzata alla formulazione di una proposta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi è mai stata rivolta al Procuratore Generale, la quale è stata e sarà tenuta informata in relazione a ogni aspetto ritenuto di interesse”, si legge ancora nella nota della Procura pavese.

L’attesa di Sempio e Stasi

Sempio, 38 anni di Vigevano, è indagato per l’omicidio della 26enne, avvenuto 19 anni fa, mentre Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva per quel delitto. “Attendiamo senza fare alcuna previsione su quello che succederà a partire da lunedì. La chiusura delle indagini e la ricezione delle carte relative alle indagini stesse che ci porterà eventualmente alla richiesta di revisione”, aveva detto qualche giorno fa a LaPresse l’avvocato Antonio De Rensis che, insieme con la collega Giada Bocellari, difende Stasi.

“Siamo in febbrile, vigile, ma serena attesa“, aveva dichiarato a LaPresse Liborio Cataliotti, legale di Sempio. “Non è detto che la chiusura delle indagini venga poi immediatamente notificata, potrebbero passare anche molti giorni, ma data la mediaticità del caso, potrebbe avvenire anche immediatamente”.