Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro e Occhiuto festeggiano sui social: "Vittoria"

Quando sul portale Eligendo del Ministero dell’Interno non ci sono ancora i primi dati sulle elezioni suppletive per il collegio uninominale di Reggio Calabria, il governatore Roberto Occhiuto posta sui social un video che ritrae lo stato maggiore di Forza Italia che annuncia la vittoria. “Vinto” urla il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che ha lasciato il seggio a Montecitorio per indossare la fascia tricolore di primo cittadino. “Abbiamo stravinto”, gli fa eco Occhiuto prima di abbracciare il nuovo eletto Fabio Roscioli. Tra i presenti anche la capogruppo di FI al Senato Stefania Craxi e il senatore azzurro Claudio Lotito, presidente della squadra di calcio della Reggina.