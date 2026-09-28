Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 28 settembre 2026

Ultima ora

S3 Label, da Monaco un nuovo standard per l’eccellenza delle marine

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

La sostenibilità sta diventando sempre più un elemento distintivo delle marine moderne. Ma per M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di marine, yacht club e scuole di vela, non si tratta semplicemente di adottare singole tecnologie verdi o di ridurre l’impatto ambientale. È necessario un approccio più ampio, che combini infrastrutture, attività operative, gestione, prestazioni ambientali e qualità complessiva della destinazione. Questa è la filosofia alla base del M3 Monaco Smart & Sustainable Standard (S3), un programma di certificazione pensato per valutare e accompagnare marine, yacht club e scuole di vela nel percorso verso standard più elevati di sostenibilità ed eccellenza operativa.