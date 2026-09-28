S3 Label, da Monaco un nuovo standard per l’eccellenza delle marine

La sostenibilità sta diventando sempre più un elemento distintivo delle marine moderne. Ma per M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di marine, yacht club e scuole di vela, non si tratta semplicemente di adottare singole tecnologie verdi o di ridurre l’impatto ambientale. È necessario un approccio più ampio, che combini infrastrutture, attività operative, gestione, prestazioni ambientali e qualità complessiva della destinazione. Questa è la filosofia alla base del M3 Monaco Smart & Sustainable Standard (S3), un programma di certificazione pensato per valutare e accompagnare marine, yacht club e scuole di vela nel percorso verso standard più elevati di sostenibilità ed eccellenza operativa.