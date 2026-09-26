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sabato 26 settembre 2026

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Concerto Oasis a Roma, Polizia: "Attenzione alle truffe on line nella vendita dei biglietti"

LaPresse
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La Polizia di Stato mette in guardia sulla truffa on line della vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis, in programma a Roma a luglio 2027. Le forze dell’ordine raccomandano di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l’affidabilità del venditore, non effettuare pagamenti a privati senza aver verificato la legittimità della vendita, evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette.