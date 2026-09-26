Concerto Oasis a Roma, Polizia: "Attenzione alle truffe on line nella vendita dei biglietti"

La Polizia di Stato mette in guardia sulla truffa on line della vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis, in programma a Roma a luglio 2027. Le forze dell’ordine raccomandano di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l’affidabilità del venditore, non effettuare pagamenti a privati senza aver verificato la legittimità della vendita, evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette.
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