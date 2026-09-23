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mercoledì 23 settembre 2026

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Oasis a Roma, annunciata una nuova data: tutti i dettagli

Oasis a Roma, annunciata una nuova data: tutti i dettagli
Liam Gallagher performs at the Reading Music Festival, England on Aug. 29, 2021, left, and Noel Gallagher performs at the Glastonbury Festival in Worthy Farm, Somerset, England, on June 25, 2022. (AP Photo)
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La decisione della band a seguito della straordinaria domanda di biglietti per il tour Live ’27

Oasis hanno annunciato oggi quattro nuovi concerti nell’ambito dell’attesissimo tour Oasis Live ’27. Aggiunte a seguito della straordinaria domanda e delle numerose registrazioni effettuate durante la finestra di registrazione per i biglietti, le nuove date sono Knebworth (25 e 26 settembre), Stadio Olimpico di Roma (26 luglio) e Allianz Arena di Monaco (6 luglio). Inoltre, a causa di lavori di manutenzione ferroviaria previsti nei pressi della venue il 24 luglio, Oasis suoneranno ora a Parigi il 20 e il 23 luglio. Con l’aggiunta delle nuove date, Oasis Live ’27 vedrà la band esibirsi in 42 concerti, toccando Scozia, Inghilterra, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia, Stati Uniti e Irlanda. Non saranno aggiunte ulteriori date a questo tour. 

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