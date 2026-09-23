Oasis a Roma, annunciata una nuova data: tutti i dettagli

Oasis hanno annunciato oggi quattro nuovi concerti nell’ambito dell’attesissimo tour Oasis Live ’27. Aggiunte a seguito della straordinaria domanda e delle numerose registrazioni effettuate durante la finestra di registrazione per i biglietti, le nuove date sono Knebworth (25 e 26 settembre), Stadio Olimpico di Roma (26 luglio) e Allianz Arena di Monaco (6 luglio). Inoltre, a causa di lavori di manutenzione ferroviaria previsti nei pressi della venue il 24 luglio, Oasis suoneranno ora a Parigi il 20 e il 23 luglio. Con l’aggiunta delle nuove date, Oasis Live ’27 vedrà la band esibirsi in 42 concerti, toccando Scozia, Inghilterra, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia, Stati Uniti e Irlanda. Non saranno aggiunte ulteriori date a questo tour.