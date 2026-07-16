Bolzano: il crollo nella notte al tribunale, macerie davanti all'ingresso principale

Un grande crollo si è verificato nella notte nella parte centrale del tribunale di Bolzano, con il corpo permanente dei vigili del fuoco al lavoro dalle prime ore del mattino all’interno del palazzo di giustizia. Per cause ancora in fase di accertamento, una parte dell’area interna dell’edificio è crollata, trascinando con sé ingenti quantità di muratura e altri elementi strutturali. Le macerie si sono riversate nell’area dell’ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l’area interessata. Parallelamente viene valutata la stabilità delle parti dell’edificio coinvolte, al fine di pianificare i successivi interventi.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto né sulle cause del crollo. Dato che il cedimento è avvenuto in un momento di chiusura, non risultano persone coinvolte.