Mondiali 2026, l'Argentina batte l'Inghilterra e vola in finale: Buenos Aires impazzisce di gioia

L’Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei Mondiale 2026. Il 2-1 in rimonta all’Inghilterra lancia la nazionale di Scaloni all’ultimo atto di New York del 19 luglio con la possibilità di centrare un bis consecutivo che manca dal 1962 quando venne realizzato dal Brasile. E al fischio finale della partita di Atlanta in tutta l’Argentina è scattata una festa incredibile con milioni di persone che hanno invaso le strade del Paese. Gioia scatenata in particolare nella capitale Buenos Aires che praticamente non è andata a dormire.