Mondiali 2026, l'Inghilterra ko in semifinale: prima la gioia e poi la delusione dei tifosi a Londra

Sarà l’Argentina a sfidare la Spagna domenica nella finale dei Mondiali 2026. La nazionale di Scaloni ha battuto in rimonta l’Inghilterra per 2-1 nella semifinale di Atlanta e ora sogna di fare il bis iridato consecutivo. Resta grande la delusione degli inglesi che si erano illusi dopo il gol di Gordon a inizio ripresa e che hanno subito poi la rimonta di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Tantissimi tifosi della nazionale dei Tre Leoni che si sono radunati a Londra prima hanno esultato e sognato ma che poi sono tornati a casa con grande tristezza.