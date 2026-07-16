Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina vista alle Falklands: tifosi inglesi prima esultano e poi si disperano

Nulla da fare per l’Inghilterra che manca l’accesso alla finale dei Mondiali 2026. La nazionale di Tuchel si è illusa ma poi si è dovuta arrendere alla rimonta dell’Argentina che si è imposta per 2-1 e che giocherà domenica l’ultimo atto contro la Spagna. Alcuni tifosi inglesi hanno seguito il match in un pub a Stanley, nelle isole Falklands, territorio inglese che gli argentini chiamano Malvinas e che rivendicano da anni. Nel 1982 la dittatura militare argentina occupò l’arcipelago – precedentemente occupato dal Regno Unito nel 1833 – dando origine a un conflitto con il Regno Unito che vide il Paese sudamericano sconfitto.