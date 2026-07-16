Brescia, operazione contro traffico di rifiuti verso Pakistan e Paesi Ue: il video dei carabinieri

A Brescia operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico per contrastare il traffico di rifiuti verso l’estero. Su ordinanza del gip, sono state disposte due misure cautelari, 14 perquisizioni e il sequestro preventivo di un impianto di trattamento rifiuti nella provincia lombarda. I destinatari del provvedimento sono infatti indiziati dei reati di traffico transnazionale di rifiuti con destinazione Pakistan e vari Stati Europei. L’indagine trae origine da un controllo effettuato nel febbraio 2023 presso il porto di Genova, che ha consentito di intercettare nove container di rifiuti destinati al Pakistan.

Secondo l’accusa, il meccanismo illecito si fondava su un sistema definito “giro-bolla”: i rifiuti venivano fatti risultare come transitati presso un impianto per le operazioni di scarico, verifica visiva o trattamento, mentre in realtà sarebbero stati trasportati direttamente verso il destinatario finale.