Omicidio Rogoredo, ricostruito lo sparo di Cinturrino in una finestra di 11 secondi

Emergono ulteriori dettagli sull’inchiesta relativa all’omicidio di Rogoredo. Lo sparo che ha ucciso Abderrahim Mansouri è stato esploso dall’ex poliziotto Carmelo Cinturrino in una finestra temporale di 11 secondi fra le 17.33 e 2 secondi del 26 gennaio e le 17.33 e 13 secondi dello stesso giorno. È quanto hanno ricostruito gli investigatori di squadra mobile e polizia scientifica con il pubblico ministero di Milano, Giovanni Tarzia, e il Procuratore Marcello Viola. Un dettaglio – che emerge nel giorno della notizia relativa alla destituzione di Cinturrino dalla polizia di stato – che assieme ad altri “buchi” delle prime settimane di indagine gli inquirenti stanno ricostruendo grazie alla grande mole di telefoni e dispositivi informatici analizzati incrociati con le comunicazioni di polizia avvenute via radio il giorno della morte.

Quattro mesi fa, il giorno del fermo del 41enne, si sapeva solo che la vittima alle 17.33 e 2 secondi era ancora viva e non a terra e aveva effettuato uno “screenshot” dallo schermo del proprio “telefono”, ultimo segnale di esistenza. Alle 17.33 e 40 secondi Mansouri veniva dato già per colpito perché le “telecamere” della videosorveglianza registrano l’inizio della “corsa” del più giovane dei colleghi di Cinturrino indagati “verso l’auto” per recarsi al Commissariato Mecenate. Ora a parlare, secondo la Procura che non è intenzionata a chiedere il giudizio immediato per il poliziotto detenuto in carcere ma a chiudere l’inchiesta, probabilmente in autunno, dopo aver condensato il più possibile i 47 capi d’imputazione attualmente contestati a 7 agenti del Commissariato, è anche la ricostruzione in 3D della scena del crimine presentata nelle scorse settimane dalla polizia scientifica: una descrizione accurata – la definiscono gli investigatori – in cui sono rappresentati tutti i movimenti umani visibili in quei minuti ripresi da 4 diverse telecamere. Per non orientare l’eventuale giudizio di chi guarda, come indicano le linee guida in materia di ricostruzioni 3D, la scientifica ha sostituito graficamente i protagonisti con dei cilindri che si muovono nell’area di via Impastato. Da quanto si apprende, questa consulenza di parte aggraverebbe il quadro indiziario contro Cinturrino e quello nei confronti di alcuni dei 4 colleghi coinvolti nella vicenda. È già agli atti anche la consulenza balistica sullo sparo, mentre la Procura è ancora in attesa di un paio di consulenze medico-legali sul cadavere di Mansouri, il cui decesso venne constatato circa un’ora dopo i fatti.