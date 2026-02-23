Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario

Per la sparatoria di Rogoredo, la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim, avvenuto il 26 gennaio. Il provvedimento restrittivo arriva a seguito degli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale Polizia Scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, e in particolare sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento. In merito è stata convocata una conferenza stampa alle 11 di oggi presso la Sala Scrofani della Questura di Milano.

Questura: “Mansouri aveva armi, pistola posizionata dopo”

Abderrahim Mansouri non impugnava alcuna arma quando è stato raggiunto dal colpo di pistola sparato dall’assistente capo di Polizia Carmelo Cinturrino, fermato stamane per l’omicidio volontario del 28enne, e la replica della Beretta trovata accanto al corpo è stata portata e messa lì in una fase successiva. È questo l’elemento determinante che, come chiarito dalla questura di Milano, ha fatto scattare il fermo per omicidio volontario a carico di Cinturrino per la morte di Mansouri. A questo si aggiungono tutti gli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale Polizia Scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, tra cui le testimonianze raccolte, gli interrogatori, l’analisi delle telecamere e di dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto il 26 gennaio scorso a Rogoredo, quartiere di Milano.

Pm: “Agente può uccidere ancora e fuggire”

Carmelo Cinturrino potrebbe fuggire perché nella sua disponibilità sono stati trovati diversi “alloggi”. È quanto si apprende sul fermo, motivato dal pericolo di fuga, dell’assistente capo della polizia di stato di Milano accusato dell’omicidio volontario del 28enne Abderrahim Mansouri. Nella richiesta al gip di convalida del fermo del sostituto Giovanni Tarzia e del Procuratore Marcello Viola si farebbe riferimento invece a un “pesantissimo” rischio di inquinamento probatorio, al pericolo di reiterazione di altri reati, e alle pericolosità sociale del 41enne di Messina che, secondo fonti inquirenti, sarebbe emersa in modo “inquietante” dalle indagini.

Ignaro il movente, Cinturrino “interessato” a Mansouri

Sarebbe ancora ignoto il motivo per cui Carmelo Cinturrino ha sparato in direzione di Abderrahim Mansouri, il 26 gennaio a Rogoredo uccidendolo, ma dagli accertamenti del primo mese di indagini sarebbero emersi “interessamenti” del poliziotto per l’attività dello spacciatore e di certo una “conoscenza” pregressa. È quanto si apprende sul fermo del 41enne del Commissariato Mecenate accusato di omicidio volontario. I prossimi step investigativi, coordinati dal pm di Milano Giovanni Tarzia e dal Procuratore, Marcello Viola, riguardano anche la ricostruzione delle effettive disponibilità economiche del poliziotto dopo che numerosi testimoni, spacciatori e tossicodipendenti della zona, hanno riferito di aver subito richiesta estorsive di denaro e droga, fino anche a 100-200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno. Alcune di queste persone sono già state sentite dagli inquirenti della squadra mobile di Milano, con testimonianze anche video-registrate all’interno del ‘boschetto della droga‘ di Rogoredo. Altre sono state raccolte dagli avvocati della famiglia di Manosuri, Debora Piazza e Marco Romagnoli, durante le indagini difensive e andranno riascoltate nelle prossime settimane per vagliarne l’attendibilità e per ricostruire, in maniera definitiva, il movente di quanto accaduto.

Pm: “Niente sconti a nessuno”

“Partecipo con senso di amarezza come tutte le volte che capita quando a essere coinvolti in una vicenda di tale gravità e delicatezza è un appartenente alle forze dell’ordine“, ma “con la piena consapevolezza che le indagini sono state condotte “senza tralasciare alcuna zona da bonificare e senza fare sconti a nessuno“. A parlare è Marcello Viola, procuratore capo di Milano, nel corso della conferenza stampa, convocata dopo il fermo dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario del 28enne Abderrahim Mansouri.”Questa vicenda – ha affermato – fin dall’inizio, dal momento esatto in cui ci è stata segnalata, presentava degli aspetti che non ci hanno convinto di contraddittorietà, che abbiamo cercato di scandagliare nel modo migliore possibile con tutti gli approfondimenti che c’erano da fare e che sono stati svolti egregiamente dalla Squadra Mobile e quelli di tipo scientifico effettuati altrettanto in maniera eccezionale dalla scientifica”. “A seguito di questi accertamenti abbiamo disposto il fermo dell’indagato Carmelo Cinturino, sin dall’inizio per omicidio volontario perché nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di droga nel cosiddetto boschetto di Rogoredo ha cagionato la morte del ventottenne il 26 gennaio scorso”, ha aggiunto.

Pm: “Sulla pistola tracce biologiche del poliziotto“

Dai rilievi effettuati sulla pistola rinvenuta accanto al corpo di Abderrahim Mansouri, è emerso “un elemento di riscontro formidabile“: sull’arma sono “presenti diverse tracce biologiche di Carmelo Cinturrino”, e non sono state, invece, riscontrate tracce biologiche del 28enne, ucciso nella sparatoria nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio. Lo ha spiegato Giovanni Tarzia, il pm di Milano che assieme al procuratore capo Marcello Viola è titolare del fascicolo, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta in Questura.

Il corpo agonizzante di Abderrahim Mansouri è stato “girato” da Carmelo Cinturrino dopo “averlo colpito“. È quanto emerge dal fermo del poliziotto del Commissariato Mecenate per omicidio volontario del 28enne e lo ha detto agli investigatori uno colleghi indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. La circostanza sarebbe confermata anche da un testimone oculare, un cittadino afgano, che il 26 gennaio dentro al boschetto della droga di Rogoredo ha visto Mansouri colpito “alla testa” dal proiettile della Beretta d’ordinanza calibro 9X19 “che lo ha fatto cadere in posizione prona” con “la faccia verso il terreno”. La prima fotografia del cadavere, scattata invece prima dell’arrivo dei soccorsi del 118, mostra Mansouri a faccia in su ma con il “viso” sporco di “fango”.

Pm chiede il carcere per l’agente

La Procura di Milano ha chiesto al gip di disporre la custodia cautelare in carcere per Carmelo Cinturrino, l’assistente capo del Commissariato Mecenate fermato questa mattina all’alba con l’ipotesi di omicidio volontario del pusher Abderrahim Mansouri. Da quanto si apprende il sostituto Giovanni Tarzia e il Procuratore di Milano, Marcello Viola, che hanno coordinato le indagini di Squadra Mobile e Polizia scientifica iniziate il 26 gennaio subito dopo i fatti di Rogoredo, stanno valutando anche quali misure di sicurezza predisporre, in caso di accoglimento della richiesta, a tutela dell’agente dopo che, negli ultimi giorni, sono emersi episodi di presunte richieste estorsive, minacce e lesioni che l’uomo avrebbe fatto a pusher e tossicodipendenti di Corvetto e di Rogoredo. “Ci metteva in fila”, hanno raccontato alcuni dei testimoni parlando di schiaffi subiti e richieste di ‘pizzo’. Un contesto di racconti che rappresenterebbe un pericolo anche per l’incolumità del poliziotto durante l’eventuale custodia cautelare in cella in attesa di processo.

Legali Mansouri: “Agenti dicano la verità”

Il fermo del poliziotto Carmelo Cinturrino “è il giusto epilogo” della vicenda in “uno Stato di diritto dove la magistratura può indagare liberamente e senza alcun tipo di costrizione”. Lo affermano Debora Piazza e Marco Romagnoli, legali della famiglia di Abderrahim Mansouri, il pusher di 28 anni ucciso a Rogoredo il 26 gennaio. Piazza spiega di non credere che l’assistente capo del Commissariato Mecenate “abbia fatto tutto da solo, ma che sia stato fortemente aiutato dai suoi colleghi e quindi è questo il momento giusto, se hanno un briciolo di coscienza, di dire tutta la verità, che cosa è accaduto quell’orribile giorno a Rogoredo”.

Il poliziotto mentì sui soccorsi

Carmelo Cinturrino avrebbe mentito ai propri colleghi dicendogli di aver già chiamato i soccorsi, contrariamente al vero, mentre il 28enne era a terra agonizzante dopo essere stato colpito alla testa. I colleghi avrebbero scaricato il 42enne sostenendo di non essere coinvolti nella dinamica dell’omicidio e sostenendo che Cinturrino avrebbe gestito da solo le fasi successive alla sparatoria in cui il presunto pusher è stato colpito da circa 25 metri di distanza.

Mansouri era al telefono mentre veniva ucciso

Abderrahim Mansouri sarebbe stato al telefono mentre veniva ucciso. Una telefonata, forse con un amico spacciatore che lo avvisava della presenza di forze dell’ordine nell’area, bruscamente interrotta dal proiettile mortale. Da quel momento, fino alla chiamata ai soccorsi e al 118, sarebbero trascorsi oltre 20 minuti.