Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile a Milano

Alessandro Bastoni, il difensore dell’Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile nell’inchiesta della Procura di Milano sulla rete di festini ed escort organizzata fra Milano e Mikonos dalla società di eventi MA.DE di Cinisello Balsamo e che conterebbe fra i propri clienti numerosi calciatori di Serie A e di fama internazionale.

La notizia – anticipata da Repubblica – è confermata da fonti investigative. Il 27enne è stato raggiunto da un avviso di garanzia per essere interrogato nei prossimi giorni dalla guardia di finanza coordinata dalla procuratrice aggiunta di Milano, Bruna Albertini. Ad aprile l’indagine aveva già portato ad eseguire 4 misure cautelari degli arresti domiciliari per associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti degli organizzatori delle “serate” che si occupavano degli “spostamenti delle ragazze” e degli aspetti “economico-finanziari”, come la gestione degli “introiti”, ed eseguendo i “pagamenti” alle escort per le “prestazioni” di natura sessuale.