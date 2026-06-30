Carmelo Cinturrino, agente del Commissariato Mecenate di Milano, accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, 28enne ucciso il 26 gennaio 2026 da un colpo di pistola alla testa nel boschetto di Rogoredo, è stato destituito dalla polizia di Stato con un provvedimento del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, del 20 maggio e notificato in carcere a Cinturrino il 22 maggio.
Omicidio Rogoredo, Carmelo Cinturrino destituito dalla polizia di Stato
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E’ accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, 28enne ucciso il 26 gennaio 2026 a Milano