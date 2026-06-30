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martedì 30 giugno 2026

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Omicidio Rogoredo, Carmelo Cinturrino destituito dalla polizia di Stato

Omicidio Rogoredo, Carmelo Cinturrino destituito dalla polizia di Stato
Carmelo Cinturrino all’arrivo in tribunale (Foto LaPresse/Alessandro Contaldo)
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E’ accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, 28enne ucciso il 26 gennaio 2026 a Milano

Carmelo Cinturrino, agente del Commissariato Mecenate di Milano, accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, 28enne ucciso il 26 gennaio 2026 da un colpo di pistola alla testa nel boschetto di Rogoredo, è stato destituito dalla polizia di Stato con un provvedimento del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, del 20 maggio e notificato in carcere a Cinturrino il 22 maggio. 

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