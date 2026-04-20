Milano, giro di escort per clienti facoltosi: coinvolti molti calciatori. Quattro arresti e sequestri da 1,2 milioni

La guardia di finanza di Milano ha arrestato quattro persone che avrebbero messo in piedi un giro di “escort” per “clientela particolarmente facoltosa” dietro la copertura di una società di “organizzazione di eventi della movida” anche all’interno di noti locali di Milano.

I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria lunedì mattina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip con le ipotesi di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione e all’autoriciclaggio dei relativi proventi economici. Le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini avrebbero svelato il “modus operandi” del gruppo basato a Cinisello Balsamo.

I quattro arrestati avrebbero agito in concorso con alcune escort e con “addetti alle pubbliche relazioni”, fa sapere il Procuratore di Milano, Marcello Viola, in una nota. Avrebbero incentrando il proprio “business” sul reclutamento di donne disponibili a partecipare a “eventi organizzati” e rendere “prestazioni di natura sessuale” remunerate. Fra i clienti disposti a “spendere importanti cifre” ci sarebbero molti calciatori. I militari della fiamme gialle hanno dato esecuzione anche a sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro. Le indagini patrimoniali avrebbero accertato la totale sproporzione fra i redditi dichiarati dagli indagati e le reali disponibilità economiche.