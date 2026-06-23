Flotilla, Tajani: “Liberati i due attivisti detenuti in Libia”

“Sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla, che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro Console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana, che abbiamo seguito e assistito in questi giorni”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Grazie a un intenso lavoro diplomatico, in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia“, aggiunge Tajani. “Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l’ottimo lavoro svolto”, conclude.

Sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla, che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro Console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 23, 2026