Incendio Santo Domingo, Codacons: “Turisti italiani hanno diritto a risarcimento”

Il Codacons interviene sul caso dell’incendio scoppiato a Santo Domingo e in cui è morta una turista italiana. Secondo l’associazione a tutela dei consumatori, “I turisti italiani coinvolti nel rogo divampato nel resort di Bayahibe, in Repubblica Dominicana, possono ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti e un indennizzo per il grave pericolo corso”.

Il Codacons ha deciso di attivarsi legalmente per offrire assistenza agli italiani interessati dalla vicenda. “In base a quanto dichiarato dai turisti presenti – si legge in una nota dell’associazione – sembrerebbero emergere gravi carenze sul fronte della sicurezza presso la struttura ed evidenti falle nella gestione dell’emergenza tali da mettere a serio rischio l’incolumità degli ospiti, come dimostra purtroppo il decesso di una cittadina italiana. In tali casi possono essere chiamati a rispondere, ognuno per le proprie responsabilità, anche agenzie che hanno venduto il pacchetto e i tour operator organizzatori del viaggio. Il Codice del turismo prevede infatti che ‘l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta’”.

Per tali motivi, il Codacons ha deciso di “offrire assistenza legale ai turisti italiani coinvolti nel grave incidente, ai fini delle dovute richieste risarcitorie per i danni materiali subiti e per quelli morali legati alla paura, allo stress, alla vacanza rovinata e ai pericoli corsi sul fronte dell’incolumità”.