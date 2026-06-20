Santo Domingo, chi era Francesca Valentino: l’italiana morta nell’incendio al resort

La donna originaria di Caserta aveva 46 anni e viveva da tempo a Bayahibe. Sarebbe deceduta per intossicazione

È Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta, la cittadina italiana morta nel devastante incendio che ha colpito un resort nella Repubblica Dominicana, nella zona di Bayahibe. Il rogo ha quasi distrutto la struttura e ha reso necessaria l’evacuazione di circa 1.700 turisti.

La donna viveva da tempo a Bayahibe, come risulta dai suoi profili social, nella stessa area dove si trova il resort Viva Dominicus Beach by Wyndham, meta molto frequentata da visitatori internazionali.

La dinamica: crisi respiratoria e intossicazione da fumo

Secondo le prime ricostruzioni, Francesca Valentino sarebbe stata colta da una grave crisi respiratoria mentre si trovava sulla spiaggia insieme agli altri ospiti evacuati dall’hotel.

La donna avrebbe perso conoscenza a causa dell’inalazione di monossido di carbonio, dopo essere stata investita da una densa nube di fumo proveniente dall’area incendiata. È stata successivamente trasportata in ospedale con un’auto privata, ma le sue condizioni erano già critiche.

Il cordoglio del ministro del Turismo

Sulla vicenda è intervenuto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che ha espresso cordoglio per la morte della connazionale e seguito da vicino la situazione.

“Esprimo il mio cordoglio per la tragica morte della nostra connazionale Francesca Valentino nell’incendio del resort a Bayahibe. Una vacanza si è trasformata in un dramma inaccettabile”, ha dichiarato il ministro.

Mazzi ha inoltre sottolineato di essere in contatto con tour operator, Farnesina e Ambasciata italiana a Santo Domingo, che ha garantito assistenza immediata al marito della vittima e agli altri connazionali presenti nella struttura.

Assistenza ai turisti italiani e rientri organizzati

Secondo quanto riferito dal ministro, erano circa 285 gli italiani presenti nel resort al momento dell’incendio. L’ambasciata italiana sta coordinando le operazioni di assistenza e rientro.

È previsto per oggi un primo volo di rimpatrio per circa 130 connazionali, con destinazione Verona, nell’ambito delle misure organizzate per gestire l’emergenza e il ritorno in Italia dei turisti coinvolti.