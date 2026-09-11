Viareggio, pirata della strada investe una ciclista: morta una 46enne

Incidente mortale questa notte attorno alle 3 a Viareggio: una donna di 46 anni in bicicletta è stata investita e uccisa da un’auto pirata di cui si sono perse le tracce. L’impatto è avvenuto al vecchio cavalcavia della cittadina toscana, in provincia di Lucca. All’arrivo dei soccorsi, la donna era in condizioni gravissime. I sanitari hanno tentato di stabilizzarla, ma durante il trasporto in ospedale è andata in arresto cardiaco ed è deceduta, nonostante i continui tentativi di rianimarla. Oltre alla automedica, intervenuti anche Croce Verde e carabinieri.