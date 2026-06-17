Caso Ramy, l’avvocata di Fares Bouzidi dopo la riduzione della condanna: "Era quello che volevamo"

Nuovi aggiornamenti nel processo legato al caso Ramy Elgaml. La Corte d’Appello di Milano ha ridotto da 2 anni e 8 mesi a un anno e 6 mesi la condanna per Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter durante l’inseguimento con i carabinieri nella notte del 24 novembre 2025, quando perse la vita il 19enne del Corvetto. I giudici hanno inoltre dimezzato i risarcimenti riconosciuti ai militari costituiti parte civile, portandoli da 2.000 a 1.000 euro ciascuno. “Molto soddisfatti. La pena è stata notevolmente ridotta a un anno e sei mesi e sono state ridotte anche le sanzioni civili. Era quello che volevamo”, ha dichiarato l’avvocata Debora Piazza all’uscita dall’aula.