Il 19enne rimase ucciso dopo un inseguimento dei carabinieri a Milano

Chiusura indagini per il caso della morte di Ramy Elgaml. Contestato al carabiniere che guidava l’inseguimento e all’amico di Ramy, Fares, l’omicidio stradale.

Chi era Ramy Elgaml

Ramy era un 19enne di origini egiziana che vive nel capoluogo lombardo e che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale in via Ripamonti, avvenuto al culmine di un inseguimento da parte dei carabinieri.

La condanna dell’amico con rito abbreviato

Il 28 giugno il gup di Milano, Fabrizio Filice, ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Fares Bouzidi, l’amico di Ramy Elgaml, che guidava lo scooter la notte del 24 novembre scorso in cui il 19enne del Corvetto ha perso la vita durante un inseguimento con i carabinieri di Milano.

Accolta la richiesta dei pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini formulata al termine del processo per resistenza aggravata e celebrato con rito abbreviato.

