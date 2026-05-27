Inchiesta ultras, Ferdico: "Boiocchi aveva ragione, le mie scuse sarebbero ipocrite"

L’ex capo della Curva Nord interista Marco Ferdico è stato interrogato nel processo sull’omicidio dello storico leader ultras, Vittorio Boiocchi, avvenuto nel 2022. “Ho fatto un’azione per Andrea Beretta ma su di lui aveva ragione Boiocchi”, ha detto Ferdico, davanti alla Corte d’assise di Milano, sostenendo di aver scoperto in seguito i soldi sottratti da Beretta alla gestione della curva e degli ultras e dalla vendita del merchandising dell’Inter. “Ho fatto una roba così per una persona che aveva torto. Beretta doveva tenere il negozio sotto la sua ala, era disposto ad ammazzare e a inventarsi che doveva essere ammazzato. Sta roba che lui ha fatto e che io ho fatto l’abbiamo fatta col torto”, ha aggiunto il 40enne. “Non chiedo scusa alla famiglia Boiocchi per quello che è stato fatto perchè non c’è scusa e non c’è perdono per quello che è stato fatto. Non chiedo scusa perché è troppo ipocrita“, ha detto ancora.