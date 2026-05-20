Napoli, le immagini della Vela rossa di Scampia crollata al suolo

Momenti di paura nella notte a Scampia, a Napoli, dove è crollata una parte della Vela Rossa, edificio già in fase di demolizione nell’ambito del piano di riqualificazione del quartiere. Il cedimento ha interessato il vano ascensore della struttura, disabitata da tempo e già parzialmente abbattuta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e sanitari del 118. Non si registrano feriti. Una persona è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre alcuni residenti di una palazzina vicina, sfiorata dai detriti, sono stati evacuati in via precauzionale. Subito convocato il Centro di coordinamento soccorsi dal prefetto di Napoli Michele di Bari, mentre il sindaco Gaetano Manfredi ha riunito il Centro operativo comunale. I vigili del fuoco hanno avviato le verifiche tra le macerie con squadre specializzate Usar, mentre restano da chiarire le cause del crollo.