Napoli, crollo alla Vela Rossa di Scampia: nessun ferito. Evacuate 47 famiglie

Paura nella notte a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli, dove si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, storico edificio attualmente interessato dalle operazioni di demolizione previste nell’ambito del piano di riqualificazione urbana dell’area. Il cedimento è avvenuto intorno alle 23 all’interno del complesso di viale della Resistenza e, secondo le prime informazioni, avrebbe interessato il vano ascensore dell’edificio, da tempo disabitato e già parzialmente abbattuto. Un altro crollo, nel luglio del 2024, sempre a Scampia, causò la morte di tre donne.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, del personale sanitario del 118 e delle forze dell’ordine. Nonostante il forte spavento tra i residenti della zona, non risultano persone ferite né coinvolte direttamente nel crollo. Una persona è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti sanitari. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie, avviando verifiche approfondite per escludere la presenza di eventuali dispersi.

Per motivi di sicurezza sono state evacuate in via precauzionale 47 famiglie residenti in una palazzina vicina, sfiorata dai detriti provocati dal cedimento. Parte degli abitanti ha potuto fare rientro nelle proprie abitazioni già nelle ore successive, dopo il ripristino dell’energia elettrica e la messa in sicurezza dell’area. Restano tuttavia temporaneamente fuori casa gli occupanti della sola scala F del fabbricato adiacente: si tratta di 49 persone, tra cui 31 adulti e 18 ragazzi.

A seguire da vicino l’emergenza è stata l’assessora alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, presente al Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura di Napoli. “Il sistema regionale di Protezione civile si è immediatamente attivato per garantire assistenza alla popolazione per tutta la notte e supportare le attività sul territorio”, ha dichiarato Zabatta, spiegando che sono stati inviati gazebo, coperte, generatori elettrici, sedie, tavoli e materiali per l’accoglienza temporanea delle famiglie coinvolte.

In particolare, la Protezione civile regionale ha predisposto sei gazebo grandi e sei piccoli, 14 kit led con materiale elettrico, 150 sedie, 10 tavoli pieghevoli, 50 coperte, una torre faro e diversi generatori elettrici, oltre alla distribuzione di acqua potabile e beni di prima necessità. “La situazione continua ad essere monitorata costantemente e resteremo al fianco delle famiglie fino al completo ripristino delle condizioni di piena sicurezza”, ha aggiunto l’assessora.

Secondo quanto emerso dalla riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata dal prefetto di Napoli Michele di Bari, non sarebbero state registrate richieste di cure mediche legate direttamente al crollo. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il direttore dell’Asl Napoli 1 Centro Gaetano Gubitosi, il direttore del Core 118 Giuseppe Galano, rappresentanti della Protezione civile regionale, del Comune di Napoli, delle forze di Polizia, della Croce Rossa e delle società di servizi.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha immediatamente attivato il Centro operativo comunale per coordinare gli interventi sul territorio. Sul posto sono intervenuti anche la vicesindaca Laura Lieto, il comandante dei Vigili del fuoco Giuseppe Paduano, il presidente dell’Ottava Municipalità Nicola Nardella e i tecnici delle società E-Distribuzione, Abc e Italgas.

Determinante il lavoro dei Vigili del fuoco, impegnati con squadre specializzate Usar – Urban Search and Rescue – e unità cinofile nella ricerca di eventuali persone sotto le macerie. Al termine delle verifiche, i soccorritori hanno escluso la presenza di dispersi o vittime.

Resta ora da chiarire l’origine del cedimento. Le autorità dovranno accertare se il crollo sia collegato alle operazioni di demolizione in corso o ad altri fattori strutturali. La Vela Rossa è una delle strutture simbolo di Scampia e il suo abbattimento rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana destinato a trasformare profondamente il quartiere nei prossimi anni.