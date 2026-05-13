Hantavirus, test negativi per il turista in quarantena a Milano

A Milano, il cittadino britannico sottoposto ieri sera ad accertamenti contro l’Hantavirus è risultato negativo ai test. La notizia arriva direttamente da Regione Lombardia attraverso l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

Il turista, di circa 60 anni, è al momento in quarantena presso l’Ospedale Sacco perché è stato a contatto con un caso confermato di Hantavirus. L’uomo infatti si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell’infezione da Hantavirus. Oltre a lui, è in quarantena preventiva anche il suo accompagnatore, a sua volta risultato negativo ai testi a cui è stato sottoposto dal personale dell’ospedale milanese.

A seguito delle indicazioni diffuse dal ministero della Salute che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, al cittadino inglese è stato notificato l’obbligo di isolamento. Poiché il turista alloggiava in un B&B, è stato necessario il trasferimento in ospedale, dove trascorrerà il periodo di quarantena. Ieri invece è risultato negativo al test per l’Hantavirus il cittadino sudafricano che si trova in isolamento fiduciario a Padova.