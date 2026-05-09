Hantavirus, il ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm

Il ministero della Salute ha “attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali” dopo aver ricevuto delle segnalazioni relative al focolaio di Hantavirus collegato alla crociera MV Hondius. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale.

Le valutazioni condivise a livello internazionale dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) “indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa“, spiega il ministero. “In Italia sono giunte quattro persone con il volo KLM in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela. La compagnia Oceanwide Expeditions, inoltre, ha aggiornato con una propria comunicazione il quadro relativo ai passeggeri della nave MV Hondius. Sulla nave, dal 6 maggio, è presente anche un medico italiano dello staff sanitario ECDC, salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all’emergenza. Il Ministero della Salute, insieme alle altre Amministrazioni e autorità sanitarie coinvolte, continua a garantire il pieno coordinamento e l’applicazione delle misure di sorveglianza previste”, conclude la nota.

Il direttore Oms a Tenerife per l’arrivo della nave da crociera

La Guardia Civil spagnola ispeziona il porto di Tenerife, dove domani attraccherà la crociera su cui si è sviluppato un focolaio di Hantavirus. (AP Photo/Manu Fernandez)

Nel frattempo, in Spagna, dove è stato segnalato un caso sospetto ad Alicante, la ministra della Salute Mónica García, il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska e il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus si recheranno a Tenerife, nelle Isole Canarie, per supervisionare e coordinare l’arrivo al porto di Granadilla della nave da crociera MV Hondius. La delegazione partirà alle 18 e monitorerà la situazione in diretta dal posto di comando allestito per “garantire il coordinamento tra le amministrazioni”, nonché “il controllo sanitario e l’applicazione dei protocolli di sorveglianza e risposta previsti”, come comunicato ieri dal ministero della Salute spagnolo. Prima di approdare sull’isola, il direttore dell’Oms incontrerà a Madrid il primo ministro Pedro Sánchez. I due si vedranno alle 17 per discutere dell’operazione di sbarco della MV Hondius.

Si prevede che la nave da crociera raggiunga le acque di Tenerife nelle prime ore di domani, tra le 4 e le 6 del mattino secondo la ministra García, e che getti l’ancora in modo che l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio possa iniziare a partire da mezzogiorno. Attualmente a bordo non ci sono persone che presentano sintomi da Hantavirus.