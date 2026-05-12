Hantavirus, negativo al test il paziente sudafricano in Veneto. Ministero alza livello di allerta – La diretta

È risultato negativo al test per l’hantavirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Lo ha reso noto Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta a Radio Anch’io su Rai Radio 1. Si tratta di uno dei quattro passeggeri che erano a bordo dell’aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus, che sono in isolamento fiduciario in Italia. Il test è stato effettuato ieri sera. “Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi – ha spiegato Campitiello – ma ci lascia ben sperare il fatto che sia asintomatico e che abbia un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza. Però ci lascia buone speranze”.
Con la circolare del Ministero della Salute sull’Hantavirus “abbiamo ricordato le misure che già esistono e alzato il livello di allerta, proprio perché il Ministero ha agito nel principio della massima cautela pur se stiamo in un contesto in cui il rischio in Europa, come dice l’Ecdc, è basso”. Così Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta a Radio Anch’io su Rai Radio 1. “Nella circolare – spiega Campitiello – abbiamo di fatto anche allertato gli Usmaf. Di solito negli aeroporti già esiste tutta una serie di procedure quali per esempio il controllo a bordo di eventuali pazienti con sintomi, o circolari Enac che ricordano che, laddove c’è un sospetto di sintomo, va avvertito l’Usmaf, che sono delle strutture sanitarie di competenza. La compagnia aerea quindi avvisa gli operatori del settore, gli operatori del settore avvisano il ministero della Salute che ha delle sedi periferiche per ogni aeroporto, e noi mettiamo in allerta tutto il sistema di sorveglianza. Nella circolare abbiamo semplicemente ricordato queste misure”.
Dodici dipendenti del Radboudumc, l’ospedale universitario di Nijmegen, saranno posti in quarantena preventiva per sei settimane. L’ospedale ha annunciato la misura a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente affetto da Hantavirus, ricoverato presso la struttura da giovedì 7 maggio. Lo rendono noto i media olandesi. “Al momento del ricovero, al paziente è stato prelevato un campione di sangue, che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa”, si legge in un comunicato stampa dell’ospedale. Inoltre, sabato è emerso che non sono state rispettate le normative internazionali più aggiornate in materia di smaltimento delle urine del paziente. Data la natura del virus, le urine avrebbero dovuto essere smaltite secondo una procedura più rigorosa. Tuttavia, l’ospedale sottolinea che il rischio di infezione è molto basso. “Ci dispiace che ciò sia accaduto nel nostro centro medico universitario. Indagheremo attentamente sullo svolgimento dei fatti per trarne insegnamento e prevenire che si ripeta in futuro.”