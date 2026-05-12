Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica. Il legale: “Trascrizione dell’audio non prova nulla”

Andrea Sempio è arrivato a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica disposta nell’ambito del nuovo sviluppo investigativo sul delitto di Chiara Poggi, vicenda per la quale il 38enne risulta indagato. A breve è previsto che Sempio si rechi presso il laboratorio “Genomica” di via Arduino 38, dove si svolgeranno gli accertamenti tecnici e le attività peritali. Nella stessa struttura avrà luogo anche un incontro con il suo pool difensivo per mettere a punto la strategia alla luce delle contestazioni emerse dall’inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia, secondo cui sarebbe lui l’autore dell’omicidio.

Avvocato Cataliotti: “La trascrizione dell’audio non prova nulla”

“Dalla trascrizione di quell’intercettazione, di cui non disponiamo ancora dell’audio, si comprende che è incomprensibile, mi scuso per il bisticcio di parole, ma l’audio non è chiaro, non è nitido”. Lo afferma Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, intervenendo a ‘Dentro la Notizia’ su Canale5 sulle intercettazioni ambientali di Sempio, definite autoaccusatorie in merito all’omicidio di Chiara Poggi, per cui è indagato con l’accusa di omicidio volontario. “Ammettiamo, senza concederlo, che sia un audio fedele” – aggiunge Cataliotti – “è successo qualcosa quel giorno alle nove e mezza’ dal mio punto di vista, se non lo si vuole necessariamente relativizzare all’omicidio, non vuol dire nulla. E, dico di più: anche se si relativizzasse la frase ‘alle nove e mezza è successo qualcosa’ non sarebbe probante di nulla” – conclude Cataliotti.

Pg Milano: “Processo Sempio anche senza revisione Stasi”

Francesca Nanni, pg di Milano, ha dichiarato che il processo ad Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere celebrato anche in assenza o in attesa di una revisione della condanna per Alberto Stasi. E’ il caso che, in diritto, viene chiamano “conflitto fra giudicati”. Nanni nel frattempo sta cominciando a “studiare” le carte inviate dalla Procura di Pavia dopo la chiusura delle indagini su Sempio. La Procuratrice generale deciderà se chiedere ulteriori atti prima di decidere se presentare o meno un’istanza di revisione per l’ex fidanzato di Chiara Poggi.