Milano, Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco per il centrosinistra

Il giornalista e scrittore Mario Calabresi si candiderà alle elezioni amministrative di Milano. Secondo quanto apprende LaPresse Calabresi annuncerà nel pomeriggio con un comunicato la sua corsa per Palazzo Marino nel 2027. L’ex direttore di Stampa e Repubblica e co-fondatore e Ceo di Chora Media manterrà il suo ruolo nel gruppo che produce podcast e format di informazione come Will fino alla fine di settembre. Calabresi condurrà la rassegna stampa “Seietrenta” e prenderà parte al festival “future4cities” dal 25 al 27 settembre a Torino.

Calabresi: “Lascio Chora, sento forte richiamo a percorrere strada nuova”

“Dopo sei anni e 420 serie podcast lascio Chora. Scrivere questa frase mi fa fatica e molta impressione. Chora è stata una casa ma anche la mia terza figlia. Un’avventura straordinaria. La lascio quando va benissimo: è solida, piena di energie, di idee, continua a crescere, è in buone mani e da questa settimana ha una bellissima sede sul Naviglio. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova“, scrive su Instagram Calabresi, che secondo indiscrezioni è pronto a candidarsi alle elezioni amministrative di Milano del 2027. “Domani guarderò al futuro, oggi voglio fermarmi a pensare con emozione e gratitudine a quello che abbiamo costruito insieme, alla visione che ho condiviso ogni giorno con Guido Brera, che non ha mai smesso di crederci, alla squadra di persone eccezionali con cui ho lavorato, alla libertà totale che abbiamo avuto. Resterà sempre la mia casa e anche se oggi mi sono dimesso da direttore e non sono più socio, la prossima settimana farò ancora una volta la rassegna Seietrenta, un paio di puntate di Altre/Storie americane e il Festival di Future4cities a Torino. Buona vita Chora, Will e Cronache, sarete sempre nel mio cuore”, conclude.

Calenda-Picierno: “Ottimo candidato, centrosinistra lo sostenga senza primarie”

“Mario Calabresi è un ottimo candidato riformista per Milano. Andrebbe sostenuto da subito da tutto il centrosinistra, senza farlo passare per il tritacarne delle primarie“, dichiarano in una nota congiunta Carlo Calenda e Pina Picierno. “La candidatura di Calabresi rappresenta una sintesi efficace tra pragmatismo e visione. Milano ha bisogno di una proposta forte, autorevole e aperta, capace di coinvolgere le forze produttive, il mondo della cultura, le professioni, l’università, il terzo settore e tutte quelle energie civiche che ogni giorno contribuiscono alla crescita della città. È questa la sfida politica: costruire una proposta che non abbia paura della crescita, dell’impresa e dell’innovazione, ma che sappia trasformarle in maggiore benessere, opportunità e qualità della vita. Milano deve essere sempre di più un laboratorio di buona amministrazione, sviluppo e innovazione, capace di coniugare competitività e inclusione”, concludono il leader di Azione e la fondatrice di Spazio Pubblico.