Garlasco, la pg di Milano: “Processo Sempio si può fare anche senza revisione della condanna di Stasi”

La Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha chiarito oggi ai giornalisti che, in astratto e senza conoscere le carte e i dettagli delle accuse, il processo ad Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere celebrato a Pavia anche in assenza o in attesa di una revisione della condanna per Alberto Stasi. E’ questo il motivo – ha spiegato la più alta magistrata inquirente del distretto di Milano, assieme alla sua vice, Lucilla Tontodonati – per cui il codice di procedura penale prevede, fra i casi di revisione, proprio la circostanza per cui i “fatti stabiliti a fondamento” di una “sentenza” o di un “decreto penale di condanna” siano inconciliabili “con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale”.

E’ il caso che, in diritto, viene chiamato “conflitto fra giudicati”. Nanni nel frattempo sta cominciando a “studiare” le carte inviate dalla Procura di Pavia dopo la chiusura delle indagini su Sempio. Secondo quanto riferito, il Procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, ha inviato in Procura generale al momento un solo atto: si tratta della memoria di 105 pagine firmata dai pm Civardi-De Stefano-Rizza che è riassuntiva delle indagini condotte sull’amico di Marco Poggi e che è stata letta a Sempio durante il suo interrogatorio quando si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procuratrice generale deciderà, dopo lo studio di questo primo documento, se chiedere ulteriori atti prima di decidere se presentare o meno un’istanza di revisione per l’ex fidanzato di Chiara Poggi. Per farlo servono quelle che vengono definite “prove nuove”, spiega Nanni, che da “sole” o “unite a quelle precedenti” possano smontare i pilastri della sentenza di condanna passata in giudicato per Stasi. Se la Procura generale non dovesse ravvisare prove nuove può comunque celebrarsi il processo ad Andrea Sempio per omicidio volontario pluriaggravato. Al termine del quale (con sentenza della Cassazione), presumibilmente fra alcuni anni, la difesa Stasi potrebbe comunque sollevare una propria istanza di revisione. Come può fare già oggi e ha annunciato che farà.