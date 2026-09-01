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martedì 1 settembre 2026

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Re Haakon VIII di Norvegia presta giuramento davanti al Parlamento – Le foto

Re Haakon VIII di Norvegia presta giuramento davanti al Parlamento – Le foto
Il re Haakon VIII presta giuramento presso il parlamento norvegese a Oslo accompagnato dalla principessa Ingrid Alexandra( Foto Ole Berg-Rusten/Pool Photo via AP)
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Il sovrano succede al padre Harald V, morto il 28 agosto all’età di 89 anni

Il re Haakon VIII presta giuramento presso il parlamento norvegese a Oslo (Foto Ole Berg-Rusten/Pool Photo via AP)
Il re Haakon VIII presta giuramento presso il parlamento norvegese a Oslo (Foto Ole Berg-Rusten/Pool Photo via AP)
Il re Haakon VIII arriva al parlamento Norvegese per prestare giuramento a Oslo (Foto Ole Berg-Rusten/Pool Photo via AP)
Il re Haakon VIII arriva al parlamento Norvegese per prestare giuramento a Oslo (Foto Ole Berg-Rusten/Pool Photo via AP)
La principessa ereditaria Ingrid Alexandra e la regina Sonja al parlamento norvegese di Oslo per il giuramento di Re Haakon VIII (Foto Ole Berg-Rusten/Pool Photo via AP)
l re Haakon VIII presta giuramento presso il parlamento norvegese a Oslo accompagnato dalla principessa Ingrid Alexandra( Foto Ole Berg-Rusten/Pool Photo via AP)

Re Haakon VIII di Norvegia ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione del Paese davanti al Parlamento di Oslo. Accompagnato in auto scoperta lungo il breve tragitto dal palazzo reale allo Storting, ovvero il Parlamento. Il presidente Masud Gharahkhani ha letto l’annuncio ufficiale della morte di Harald e della successione di Haakon. Il sovrano ha quindi prestato giuramento. Il padre, Re Harald V, è morto venerdì all’età di 89 anni.

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