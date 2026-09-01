Re Haakon VIII di Norvegia ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione del Paese davanti al Parlamento di Oslo. Accompagnato in auto scoperta lungo il breve tragitto dal palazzo reale allo Storting, ovvero il Parlamento. Il presidente Masud Gharahkhani ha letto l’annuncio ufficiale della morte di Harald e della successione di Haakon. Il sovrano ha quindi prestato giuramento. Il padre, Re Harald V, è morto venerdì all’età di 89 anni.
Re Haakon VIII di Norvegia presta giuramento davanti al Parlamento – Le foto
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Il sovrano succede al padre Harald V, morto il 28 agosto all’età di 89 anni
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