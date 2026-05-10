Garlasco, il carabiniere che interrogò Sempio nel 2008 parla al Tg1: “Oggi avrei fatto le stesse cose”

Per quanto riguarda l’interrogatorio di Andrea Sempio “avrei fatto le stesse cose. Avrei aggiunto l’orario di sospensione, perché quello va messo”. Così al Tg1 l’ex comandante dei carabinieri di Vigevano, Gennaro Cassese, che interrogò nel 2008 l’allora 19enne Sempio, ai tempi solo testimone nel delitto di Garlasco. Per quanto riguarda la chiamata di Sempio a un’ambulanza in seguito a un malore, “non ricordo questo particolare nel modo più assoluto, l’autoambulanza non me la ricordo proprio”, ha aggiunto Cassese. “Sicuramente i colleghi mi avranno detto dell’intervento dell’autoambulanza perché Sempio “si sentì male, ma non la ricordo”, ha aggiunto Cassese. “Ad oggi – ha aggiunto – “non mi è arrivato alcun avviso di garanzia, lo escludo categoricamente”.