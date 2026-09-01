Settembre di buoni propositi, 4 strategie per una ripresa in salute

Settembre è un po’ come gennaio: un mese di buoni propositi. C’è chi si iscrive in palestra, chi si mette a dieta e chi rispolvera bici e racchette da tennis. Il rientro dopo le ferie per molti è un nuovo inizio. E può diventare “un’occasione importante per adottare abitudini preziose per la nostra salute, favoriti dal periodo di relax delle vacanze”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Giorgio Sesti, ordinario di Medicina interna alla Sapienza di Roma, che analizza le 4 strategie da adottare a settembre per una ripartenza all’insegna della salute.

Attività fisica sì, ma con buonsenso e senza eccessi

“Generalmente nel periodo estivo, complice anche la maggior lunghezza delle giornate, si fa più movimento. Il vero vantaggio delle vacanze – ragiona Sesti – è quello di aumentare l’attività motoria. Sarebbe ideale proseguire su questo ritmo anche in città, senza eccessi ma con buonsenso. Se si va in palestra o si fanno sport come padel e calcetto, alla ripresa non dimentichiamo il riscaldamento. Altrimenti suggerisco di utilizzare i momenti di vita quotidiana per muoversi di più: dunque fare le scale al posto dell’ascensore, muoversi a piedi o con i mezzi pubblici lasciando l’auto, alzarsi dalla scrivania ogni mezz’ora, portare a spasso il cane. Quando si fa un po’ di fatica, cuore e muscolatura se ne avvantaggiano, in più consumiamo calorie” e allontaniamo lo stress.

A tavola occhio all’orologio, da settembre si torna ai ritmi invernali

Quanto all’alimentazione, complice anche il fatto che in vacanza si tende a cenare più tardi, “va regolarizzata molto rapidamente. Occorre che l’organismo si metta a regime riscoprendo i tempi invernali” raccomanda Sesti, ricordando di “evitare alimenti ricchi di grassi saturi e zuccheri semplici: insomma via libera a fibre, verdure e cibi freschi. Meglio centellinare insaccati, formaggi stagionati, dolci e snack”.

Alcol nemico della linea

E l’alcol? “Si tratta di una fonte di calorie vuote che, senza accorgercene, insidia la linea. In più l’alcol è controindicato nei giorni di grande caldo: questo perché favorisce la vasodilatazione e ci fa sentire ancor di più la canicola”.

Sonno e metabolismo: l’importanza di resettarsi

Un altro elemento chiave per la salute, anche se “un po’ sottovalutato, è il sonno: si sono accumulate evidenze secondo le quali riposare in modo continuo e senza interruzioni sia utile per metabolismo, benessere cardio-circolatorio e linea. Insomma chi ha un sonno frazionato e non ristoratore non a caso ha problemi di peso”, dice Sesti.

Ecco allora che, dopo le notti brave delle vacanze, “a settembre è bene resettarsi riscoprendo l’igiene del sonno. Con un accorgimento: meglio concedersi 48 ore di tempo dopo le ferie prima di ricominciare a lavorare, altrimenti – conclude – la sindrome da rientro ci porterà ad affrontare la ripresa già sotto stress”.