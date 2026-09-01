Benevento, duplice omicidio-suicidio: tre fratelli morti

Duplice omicidio e suicidio ad Apice, in provincia di Benevento deve un uomo ha ucciso i suoi fratelli e poi si è tolto la vita. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. I tre uomini sono stati trovati senza vita all’interno del ristorante di famiglia, l’hotel Licciardi, in quello che gli inquirenti ipotizzano un doppio omicidio-suicidio per motivi ancora da chiarire.

“È tragedia, erano persone perbene, la comunità è sotto shock”, ha dichiarato Angelo Pepe, sindaco di Apice, comune del Beneventano dove intorno alle 13 sono stati rinvenuti i cadaveri.”Esprimiamo vicinanza alla famiglia, alle famiglie: è un dolore immane, indescrivibile, ha lasciato tutti sotto shock”, prosegue il primo cittadino che descrive i fratelli “sempre impegnati nell’attività dell’hotel Licciardi, un luogo dove si svolgono anche cerimonie, noto nel circondario”. “Certo, qualche dissidio può nascere come in tutte le attività, ma nulla può giustificare questi gesti: è una tragedia che ha colpito tutta la comunità: erano quelli che organizzavano i mercatini di Natale, lavoravano insieme, c’era sempre armonia. Non ho parole”, conclude Pepe.