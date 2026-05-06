Delitto di Garlasco, terminata la testimonianza di Marco Poggi in Procura a Pavia – La diretta

Oggi è il giorno dell’interrogatorio di Andrea Sempio davanti al pm di Pavia. Il 38enne di Vigevano, indagato per il delitto di Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere, così come hanno preannunciato ieri i suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti. In giornata verrà sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, alla sua terza convocazione dopo la riapertura delle indagini a gennaio 2025 (emersa pubblicamente solo a marzo).
Terminata la deposizione davanti al Pm di Pavia di Marco Poggi. Il giovane, fratello di Chiara uccisa nel 2007 a Garlasco, è uscito dalla procura eludendo i giornalisti.
Marco Poggi sarebbe arrivato con largo anticipo in Procura a Pavia eludendo giornalisti e fotografi, per essere sentito come testimone nell’inchiesta che vede indagato per l’omicidio della sorella Chiara, l’amico dell’epoca, Andrea Sempio.
Andrea Sempio, indagato nell’ambito della nuova inchiesta per omicidio di Chiara Poggi, è arrivato in macchina tra due ali di giornalisti, fotografi e operatori video in Procura a Pavia per essere interrogato. I suoi legali, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno fatto sapere ieri che il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa della chiusura dell’inchiesta, attesa a breve.
La scelta è dettata dal fatto che le indagini, si legge in una nota mandata dagli avvocati, “non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo”. Taccia e Cataliotti hanno anche fatto sapere di avere conferito a uno psicoterapeuta una consulenza personologica su Sempio ritenuta indispensabile prima di sottoporsi all’interrogatorio, con lo scopo “redigere una consulenza personologica”.