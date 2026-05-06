Delitto di Garlasco, terminata la testimonianza di Marco Poggi in Procura a Pavia – La diretta

Oggi è il giorno dell’interrogatorio di Andrea Sempio davanti al pm di Pavia. Il 38enne di Vigevano, indagato per il delitto di Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere, così come hanno preannunciato ieri i suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti. In giornata verrà sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, alla sua terza convocazione dopo la riapertura delle indagini a gennaio 2025 (emersa pubblicamente solo a marzo).

Andrea Sempio e Marco Poggi in Procura – Le news in diretta Inizio diretta: 06/05/26 10:00 Fine diretta: 06/05/26 18:00