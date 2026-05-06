Addio a Evaristo Beccalossi, i messaggi di cordoglio per la leggenda dell’Inter

Evaristo Beccalossi, icona del calcio italiano e dell’Inter, è scomparso all’età di 69 anni. Tanti i club che in queste ore stanno rendendo omaggio all’ex fantasista nerazzurro, numero 10 di grande talento, che con la maglia del Biscione ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia.

Il cordoglio dell’Inter: “Ineffabile come i suoi dribbling”

L’Inter, il club con cui ha giocato sei stagioni, registrato 216 presenze e realizzato 37 gol, ha pubblicato una lettera di cordoglio. “Ci sembra impossibile. Nelle pieghe dei ricordi e nella vita di tutti i giorni, Evaristo era sempre uno di noi. Ineffabile, come i suoi dribbling, unico, come il suo modo di trattare il pallone”, si legge nella nota del club nerazzurro.

“Il talento non si impara. È un dono, al massimo lo si alleva, con la testardaggine di chi è destro di piede e fin da bambino allena il sinistro nel garage di casa fino a diventare mancino, ambidestro, praticamente onnipotente con entrambi i piedi. Quello di Evaristo Beccalossi era limpido, abbagliante, in contrasto con una continuità di rendimento che a volte veniva meno nel corso delle partite ma che, sempre, gli veniva perdonata, dai compagni e dai tifosi”.

“Fantasista: precisamente, Beccalossi. Gianni Brera lo aveva ribattezzato ‘Driblossi‘. L’arte di dribblare, di saltare gli avversari: azzardi sfrontati, quasi sempre riusciti, con leggerezza. Il bello del calcio, il modo più romantico per far innamorare i tifosi. Coi riccioli che ciondolavano sulle spalle, con la sua cadenza inconfondibile in mezzo al campo, dava carezze al pallone“.

Ci hai insegnato che il calcio può essere arte.

Il tuo talento e il tuo esempio resteranno, per sempre.

Ciao Becca, leggenda nerazzurra 🖤💙



Il cordoglio di FC Internazionale Milano

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“Nessuno, meglio di Peppino Prisco, ha fotografato l’iconicità di Evaristo: ‘Lui non giocava con il pallone, era il pallone che giocava con lui. Lui non lo calciava, l’accarezzava riempiendolo di coccole’. Le coccole di Evaristo sono state tante, dentro e fuori dal campo, negli anni in nerazzurro – dal 1978 al 1984 – e poi dopo, nella vita da ex calciatore, sempre al fianco dell’Inter, sempre dentro il calcio, tra Federazione, ragazzi da ispirare e far crescere. Da fantasista anche lì”, si legge nel lungo ricordo.

“Destro, sinistro, gol e visione di gioco. Oriali, Marini, Baresi correvano, Beccalossi inventava. E segnava, forniva assist, dipingeva traiettorie. A volte a intermittenza, a volte in maniera folgorante. Con la schiettezza e la naturalezza che lo ha sempre contraddistinto, ammetteva candidamente, senza paura di essere giudicato, perché il suo forte era anche quello: ‘Quando arrivavo a San Siro i compagni non sapevano se avrebbero giocato in 10 o in 12: dipendeva solo da me’. La numero 10 sulle spalle: arrivò all’Inter dal Brescia, la squadra della sua città, nel 1978 e si trovò catapultato dentro un Meazza che lo accolse subito spellandosi le mani”.

“D’altronde la segnalazione a Sandro Mazzola – suo predecessore con la 10 e all’epoca dirigente nerazzurro – arrivò dopo una partita in cui dribblò cinque giocatori, prima di fallire il gol davanti al portiere. Il manifesto della sua immensa bravura e anche della sua volubilità, così particolare e al tempo stesso magnetica. ‘Con Beccalossi e Pasinato vinceremo il campionato’. Molti di noi non erano ancora nati, in quel 1980, ma quel coro accompagnò l’Inter di Bersellini verso il 12° Scudetto”.

“Con Bordon, Baresi, Altobelli, Caso, Bini, Marini, Oriali, Canuti, Pasinato, Muraro, Mozzini, Pancheri, Ambu, Cipollini, Occhipinti e, ovviamente, Evaristo Beccalossi, il 10 di quella squadra. Sette gol, due nel derby dell’8 ottobre 1979. Un destro al volo di una leggerezza inarrivabile, su un campo senza erba, solo di fango. E un altro gol per chiudere una stracittadina solo nerazzurra”.

“Più dei gol, 37 in 215 apparizioni, più dei titoli – uno Scudetto e una Coppa Italia – Beccalossi è sempre stato l’uomo dei sogni: quello che ti poteva regalare una magia, in qualsiasi momento, e pazienza se non arrivava, tu lo avevi in campo e bastava quello, sapere di poter assistere, presto o tardi, a un dribbling, a una traiettoria impensabile. E pazienza, se in una notte di coppa, arrivarono due errori dal dischetto nel giro di cinque minuti”.

“Ancora una volta, geniale anche in questo caso, pur senza meriti, si trasformò questa serata storta in un qualcosa di artistico: il monologo portato a teatro dall’attore Paolo Rossi. ‘La cosa più bella a mio avviso era che il popolo interista si identificava in noi. Ho lasciato un buon ricordo anche al giorno d’oggi’. Non solo un buon ricordo, ma anche un orgoglio profondo nell’aver avuto il ‘Becca’ nella storia del Club. E quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda di queste ore ci accompagna con l’ennesimo dribbling della vita di Evaristo”, conclude l’Inter nel ricordare una delle figure più iconiche del club.

Brescia: “Lascia un segno indelebile dentro e fuori dal campo”

“Union Brescia esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Figura emblematica del calcio italiano e autentica espressione della brescianità, Beccalossi ha incarnato una visione del gioco fatta di concretezza e, al tempo stesso, di straordinaria sensibilità artistica. Un equilibrio raro, capace di lasciare un segno indelebile dentro e fuori dal campo. Alla famiglia e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte del Presidente Giuseppe Pasini e di tutto il Club”. E’ quanto si legge in una nota dell’Union Brescia per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, che ha giocato con le Rondinelle dal 1972 al 1978 e dal 1986 all’1988.

Union Brescia esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Un campione capace di emozionare intere generazioni e di rappresentare con orgoglio la sua terra.



Il Presidente Giuseppe Pasini e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia Beccalossi. pic.twitter.com/BgqeU1KvVb — UNION BRESCIA (@unionbrescia) May 6, 2026

Napoli: “Icona del calcio italiano”

“Il presidente Aurelio De Laurentiis, il suo storico compagno di squadra e grande amico Lele Oriali, e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell’Inter e icona del calcio italiano negli anni Settanta e Ottanta”, scrive il club partenopeo in una nota.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il suo storico compagno di squadra e grande amico Lele Oriali, e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e icona del calcio italiano negli anni Settanta e Ottanta. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 6, 2026

Monza: “Uno dei fantasisti più imprevedibili del calcio italiano”

Al cordoglio si unisce anche il Monza. “Uno dei fantasisti più talentuosi e imprevedibili del calcio italiano, che vestì la maglia biancorossa nella stagione 1985-86, in cui collezionò 15 presenze e 3 gol”. “Numero 10 geniale e romantico, bandiera dell’Inter, dopo la carriera da calciatore e dirigente portò la sua simpatia e umanità nel mondo televisivo. Ciao Becca”.

Gravina: “Trasmetteva ai giovani l’amore per il calcio”

“La Figc e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Evaristo Beccalossi, uno dei calciatori italiani più talentuosi degli anni ’70-’80 scomparso oggi all’età di 69 anni. Centrocampista offensivo, è cresciuto nella squadra della sua città, il Brescia, per poi essere acquistato dall’Inter nell’estate del 1978″. fa sapere la Figc in una nota.

“Con i nerazzurri è sceso in campo 216 volte (37 le reti all’attivo), laureandosi campione d’Italia nella stagione 1979/80 e vincendo due anni più tardi anche una Coppa Italia. Nel corso di una lunga carriera ha indossato anche le maglie di Sampdoria, Monza, Barletta, Pordenone e Breno e quella azzurra: tre le sue presenze con la Nazionale Under 21, quattro e un gol con la Nazionale Olimpica”.

“E l’azzurro lo ha accompagnato anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo dal momento che ha ricoperto il ruolo di capodelegazione delle Nazionali Under 20 e Under 19, con la quale ha festeggiato nel 2023 a Malta il titolo di campione d’Europa”, prosegue la Federcalcio. “Perdiamo una persona vera – dichiara il presidente Gravina – un entusiasta del calcio e un riferimento per i giovani. Oltre ad essere stato un grande calciatore, nel suo ruolo di capodelegazione delle Nazionali giovanili azzurre ha contribuito alla crescita di tanti ragazzi, ai quali trasmetteva amore per il nostro sport”.