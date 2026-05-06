Usa, nuovo attacco a barca di presunti trafficanti di droga nel Pacifico: 3 morti

L’esercito degli Stati Uniti ha sferrato un altro attacco contro un’imbarcazione sospettata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo tre uomini. L’attacco è avvenuto il giorno dopo che le forze statunitensi avevano colpito una presunta imbarcazione dedita al traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo due persone. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha pubblicato un video su X che mostra un’imbarcazione che naviga in mare prima che un’enorme esplosione la avvolga nelle fiamme.